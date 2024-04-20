Щелков Евграф Яковлев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Щелков Яков Потапов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Щелкова) Фекла Евграфова
Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова
Рождение ребёнка
19.03.1827
Сын: Щелков Иван Евграфов
Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова
Рождение ребёнка
18.04.1828
Дочь: (Щелкова) Ирина Евграфова
Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Щелков Яков Евграфов
Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Щелкова) Анна Евграфова
Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Щелкова) Анна Евграфова
Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова
Смерть
1857