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Щелков Евграф Яковлев

Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Щелков Яков Потапов

Мать: Щелкова Меремьяна Лаврентьева

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Щелкова) Фекла Евграфова

Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.03.1827

Сын: Щелков Иван Евграфов

Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.04.1828

Дочь: (Щелкова) Ирина Евграфова

Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Щелков Яков Евграфов

Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Щелкова) Анна Евграфова

Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Щелков Гурей Евграфов

Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Щелков Прокофий Евграфов

Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Щелкова) Анна Евграфова

Мать ребёнка: Щелкова Авдотья Асафова

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1857

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