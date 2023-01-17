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Гуськов Афанасий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Гуськов Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Федорова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Гуськов Ермолай Афанасьев

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Евдокия Федорова

Смерть
После 1763
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