Гуськов Афанасий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Гуськов Алексей Афанасьев
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Федорова
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Гуськов Ермолай Афанасьев
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763