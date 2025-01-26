Гончарова (Коробкина) Ольга Архиповна
Место рожденияРюриковка (позже Успенка ?) Троицкий район, Томский округ (позже Кемеровская область)
Дата рождения08.03.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1934
Рюриковка (позже Успенка ?) Троицкий район, Томский округ (позже Кемеровская область)
Бракосочетание
22.11.1955
Рождение ребёнка
28.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.06.1959
Дочь: Чиликина (Гончарова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Григорьевич