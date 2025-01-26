Гончарова (Коробкина) Ольга Архиповна 08.03.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гончарова (Коробкина) Ольга Архиповна

Место рождения

Рюриковка (позже Успенка ?) Троицкий район, Томский округ (позже Кемеровская область)

Дата рождения

08.03.1934

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1934

Отец: Коробкин Архип Устинович

Мать: Коробкина (Максимова) Александра Никаноровна

Рюриковка (позже Успенка ?) Троицкий район, Томский округ (позже Кемеровская область)
Бракосочетание
22.11.1955

Муж: Гончаров Иван Григорьевич

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Иван Григорьевич

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.06.1959

Дочь: Чиликина (Гончарова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Григорьевич

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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