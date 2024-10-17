Васса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Феодора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

Смерть
Неизвестно

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