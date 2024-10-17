Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Феодора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
Смерть
Неизвестно