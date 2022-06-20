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Алиева Малахат Абдулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1955

Дата смерти

20.06.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1955

Отец: Юсифов Абдулла

Мать: Юсифова Зибейда

Рождение ребёнка
30.05.1974

Дочь: Алиева Ульвия Шаиг

Отец ребёнка: Алиев Шаиг Аллахверан

Рождение ребёнка
08.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Шаиг Аллахверан

Смерть
20.06.2022

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