Алиева Малахат Абдулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1955
Дата смерти20.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1955
Отец: Юсифов Абдулла
Мать: Юсифова Зибейда
Рождение ребёнка
30.05.1974
Дочь: Алиева Ульвия Шаиг
Отец ребёнка: Алиев Шаиг Аллахверан
Рождение ребёнка
08.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алиев Шаиг Аллахверан
Смерть
20.06.2022