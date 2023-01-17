Лукина (Попова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Попова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1907 ст.

Дата смерти

14.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907 ст.

Отец: Попов Николай Михайлович

Мать: Попова Анна Степановна

Рождение ребёнка
14.10.1930

Сын: Лукин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Лукин Николай Васильевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.12.1936

Сын: Лукин Рувим Николаевич

Отец ребёнка: Лукин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Николай Васильевич

Смерть
14.03.1983
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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