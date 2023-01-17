Лукина (Попова) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1907 ст.
Дата смерти14.03.1983
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907 ст.
Отец: Попов Николай Михайлович
Мать: Попова Анна Степановна
Рождение ребёнка
14.10.1930
Отец ребёнка: Лукин Николай Васильевич
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.12.1936
Отец ребёнка: Лукин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1983
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область