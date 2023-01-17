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Пчеленков Матвей Романович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1903 ст.

Дочь: Пчеленкова Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.03.1915 ст.

Дочь: Пчеленкова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Пчеленкова Фёкла Павловна

Москва, город федерального значения Москва
ц. Скорбященская в Ямской Коломенской слободе Замоскворецкий сорок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пчеленкова Фёкла Павловна

Смерть
Неизвестно
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