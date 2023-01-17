Пчеленков Матвей Романович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1903 ст.
Дочь: Пчеленкова Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
10.03.1915 ст.
Дочь: Пчеленкова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Пчеленкова Фёкла Павловна
Москва, город федерального значения Москва
ц. Скорбященская в Ямской Коломенской слободе Замоскворецкий сорок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно