Юркова (Новикова) Маргарита Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Новикова) Маргарита Серафимовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.01.1929

Дата смерти

10.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.10.1955

Муж: Юрков Михаил Петрович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрков Михаил Петрович

Смерть
10.07.2019
Москва, город федерального значения Москва
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