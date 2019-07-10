Юркова (Новикова) Маргарита Серафимовна
Место рождения
Дата рождения04.01.1929
Дата смерти10.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1955
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрков Михаил Петрович
Смерть
10.07.2019