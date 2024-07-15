Машаров Василий Тихонович 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Машаров Василий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1848 г.р.

Жена

1872 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Машаров Тихон Евфтефьевич

Мать: Машарова Дарья Партфентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машарова Авдотья

Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машарова Авдотья

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машарова Авдотья

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машарова Авдотья

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машарова Авдотья

Смерть
Неизвестно

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