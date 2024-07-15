Машаров Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машарова Авдотья
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1914
Смерть
Неизвестно