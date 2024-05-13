Марков Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Марков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Маркова (Васильева) Любовь Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Маркова (Васильева) Любовь Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова (Васильева) Любовь Евгеньевна

Смерть
Неизвестно

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