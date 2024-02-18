Лойконен Аарон Томасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лойконен Томас Эрикович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1903
Дочь: Лойконен Елена Аароновна
Мать ребёнка: Лойконен Скюлле Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
07.08.1905
Дочь: Оксанен Лойконен Элиза Аароновна
Мать ребёнка: Лойконен Скюлле Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лйконен Эмилия Аароновна
Мать ребёнка: Лойконен Скюлле Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Лойконен Анна Аароновна
Мать ребёнка: Лойконен Скюлле Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
03.01.1913
Дочь: Лойконен Айна Аароновна
Мать ребёнка: Лойконен Скюлле Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
20.06.1915
Сын: Лойконен Константин Ааронович
Мать ребёнка: Лойконен Скюлле Мария Абрамовна
Смерть
Неизвестно