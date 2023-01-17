Шветов Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1821 ст.
Жена: Шветова Дарья Екимовна
Жених: государственный крестьянин Василий Шветов 2 браком Невеста: дочь умершего пятидесятника Екима Маклецова девица Дарья Екимовна Поручители: Священник иерей Герасимов и дядя невесты казак Степан В... Показать все
Смерть
Неизвестно