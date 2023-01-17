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Шветов Василий

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.01.1821 ст.

Жена: Шветова Дарья Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: государственный крестьянин Василий Шветов 2 браком Невеста: дочь умершего пятидесятника Екима Маклецова девица Дарья Екимовна Поручители: Священник иерей Герасимов и дядя невесты казак Степан В... Показать все
Смерть
Неизвестно
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