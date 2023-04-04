(Гуревич) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мария-Фелиция
Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Елена Максимовна
Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович
Смерть
Неизвестно