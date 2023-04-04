(Гуревич) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гуревич) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мария-Фелиция

Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Елена Максимовна

Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Мандельштам Макс (Эммануил) Емельянович

Смерть
Неизвестно
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