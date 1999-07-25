Baklanov Vladimir
Место рожденияKainsk, Novosibirsk, Russia
Дата рождения27.11.1931
Дата смерти25.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1931
Отец: Baklanov Vasiliy
Мать: Baklanova Maria
Kainsk, Novosibirsk, Russia
Рождение ребёнка
24.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.1999