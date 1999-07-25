Baklanov Vladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Baklanov Vladimir

Место рождения

Kainsk, Novosibirsk, Russia

Дата рождения

27.11.1931

Дата смерти

25.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

DB
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1931

Отец: Baklanov Vasiliy

Мать: Baklanova Maria

Kainsk, Novosibirsk, Russia
Рождение ребёнка
24.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.07.1999
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