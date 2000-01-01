Буханцев Дмитрий
Место рожденияАлма-Атинский округ, Чиликский район, Чилик с
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Буханцев Василий
Мать: не указана
Алма-Атинский округ, Чиликский район, Чилик с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буханцова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буханцова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Вера
Мать ребёнка: Буханцова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буханцев Иван
Мать ребёнка: Буханцова Александра
Смерть
Неизвестно