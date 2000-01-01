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Буханцев Дмитрий

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Место рождения

Алма-Атинский округ, Чиликский район, Чилик с

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Буханцев Василий

Мать: не указана

Алма-Атинский округ, Чиликский район, Чилик с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буханцова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буханцова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Вера

Мать ребёнка: Буханцова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буханцев Иван

Мать ребёнка: Буханцова Александра

Смерть
Неизвестно
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