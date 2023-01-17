Корытова (Сысуева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытова (Сысуева) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Сысуев Стефан Исааков

Мать: Сысуева Марфа Васильева

Бракосочетание
19.10.1880

Муж: Корытов Илларион

Рождественское, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1882

Сын: Корытов Иван (Иоанн)

Отец ребёнка: Корытов Илларион

Рождественское, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1884

Сын: Корытов Алексей Илларионов

Отец ребёнка: Корытов Илларион

Рождественское, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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