Корытова (Сысуева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Сысуев Стефан Исааков
Мать: Сысуева Марфа Васильева
Бракосочетание
19.10.1880
Муж: Корытов Илларион
Рождение ребёнка
05.01.1882
Сын: Корытов Иван (Иоанн)
Отец ребёнка: Корытов Илларион
Рождение ребёнка
15.03.1884
Сын: Корытов Алексей Илларионов
Отец ребёнка: Корытов Илларион
Смерть
Неизвестно