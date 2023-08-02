Гонтарь (Щербак) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.05.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гонтарь Николай Данилович
Рождение ребёнка
27.01.1957
Дочь: Острик (Гонтарь) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Гонтарь Николай Данилович
Смерть
25.05.1994
Похороны
Неизвестно