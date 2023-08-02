Гонтарь (Щербак) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонтарь (Щербак) Мария Максимовна

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Место рождения

Великая Березянка, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.05.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Великая Березянка, Київська область
Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гонтарь Николай Данилович

Рождение ребёнка
27.01.1957

Дочь: Острик (Гонтарь) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Гонтарь Николай Данилович

Смерть
25.05.1994
Похороны
Неизвестно

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