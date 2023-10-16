Востриков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вострикова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вострикова Евдокия
Рождение ребёнка
01.03.1789
Дочь: (Вострикова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Вострикова Евдокия