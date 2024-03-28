Буянова (Генералова) Матрона Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова (Генералова) Матрона Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 06.03.1899

Дата смерти

05.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.03.1899

Отец: Генералов Даниил Степанович

Мать: Генералова (Зотова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1924

Дочь: Пономарева (Буянова) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Буянов Даниил Егорович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Владимирова (Буянова) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Буянов Даниил Егорович

Рождение ребёнка
24.12.1935

Дочь: Подымова (Буянова) Нина Даниловна

Отец ребёнка: Буянов Даниил Егорович

Рождение ребёнка
05.11.1938

Дочь: Назарова (Буянова) Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Буянов Даниил Егорович

Смерть
05.01.1957
Похороны
Неизвестно

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