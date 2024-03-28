Буянова (Генералова) Матрона Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 06.03.1899
Дата смерти05.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.03.1899
Рождение ребёнка
01.07.1924
Дочь: Пономарева (Буянова) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Буянов Даниил Егорович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Владимирова (Буянова) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Буянов Даниил Егорович
Рождение ребёнка
24.12.1935
Дочь: Подымова (Буянова) Нина Даниловна
Отец ребёнка: Буянов Даниил Егорович
Рождение ребёнка
05.11.1938
Дочь: Назарова (Буянова) Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Буянов Даниил Егорович
Смерть
05.01.1957
Похороны
Неизвестно