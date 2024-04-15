Колотова (Григорьева) Евфросинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Григорьева) Евфросинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1919 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.1919 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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