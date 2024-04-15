Колотова (Григорьева) Евфросинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1919 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1919 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно