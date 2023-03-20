Давыдова Александра Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Давыдов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
14.01.1897
Сын: Давыдов Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Давыдов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
03.01.1900
Сын: Давыдов Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Давыдов Федор Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно