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Давыдова Александра Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Давыдов Федор Ефимович

Рождение ребёнка
14.01.1897

Сын: Давыдов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Ефимович

Рождение ребёнка
03.01.1900

Сын: Давыдов Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Федор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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