Прокофьев Петр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокофьев Юрий Николаевич
Мать: Прокофьева Зоя Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Анна Петровна
Мать ребёнка: Прокофьева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прокофьева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокофьева Ирина
Смерть
Неизвестно