Прокофьев Петр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Петр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофьев Юрий Николаевич

Мать: Прокофьева Зоя Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Анна Петровна

Мать ребёнка: Прокофьева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Илья Петрович

Мать ребёнка: Прокофьева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Ирина

Смерть
Неизвестно

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