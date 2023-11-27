Омехин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омехин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1947

Отец: Омехин Аркадий

Мать: Омехина Неизвестно

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