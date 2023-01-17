Калужинов Николай Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1874 ст.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Калужинов Петр
Мать ребёнка: Калужинова Евфросинья Савельевна
Рождение ребёнка
11.06.1903 ст.
Сын: Калужинов Петр Николаевич
Мать ребёнка: Калужинова Евфросинья Савельевна
Рождение ребёнка
19.09.1905 ст.
Сын: Калужинов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Калужинова Евфросинья Савельевна
Рождение ребёнка
05.09.1909 ст.
Сын: Калужинов Михаил
Мать ребёнка: Калужинова Евфросинья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно