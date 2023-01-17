Калужинов Николай Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинов Николай Аркадьевич

Калужинов Николай Аркадьевич

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

07.12.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1874 ст.

Отец: Калужинов Аркадий Константинович

Мать: Калужинова Дарья Антоновна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Калужинов Петр

Мать ребёнка: Калужинова Евфросинья Савельевна

Рождение ребёнка
11.06.1903 ст.

Сын: Калужинов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Калужинова Евфросинья Савельевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.09.1905 ст.

Сын: Калужинов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Калужинова Евфросинья Савельевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.09.1909 ст.

Сын: Калужинов Михаил

Мать ребёнка: Калужинова Евфросинья Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Евфросинья Савельевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close