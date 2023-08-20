Бондаренко Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1986
Бракосочетание
11.10.2008
Жена: Бондаренко Алена
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
25.12.2010
Дочь: Бондаренко Маргарита Павловна
Мать ребёнка: Бондаренко Алена
Рождение ребёнка
13.07.2022
Дочь: Бондаренко Аглая Павловна
Мать ребёнка: Бондаренко Алена