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Бондаренко Павел Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1986

Отец: Бондаренко Сергей Юзефович

Мать: Бондаренко Любовь Сергеевна

Бракосочетание
11.10.2008

Жена: Бондаренко Алена

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
25.12.2010

Дочь: Бондаренко Маргарита Павловна

Мать ребёнка: Бондаренко Алена

Рождение ребёнка
13.07.2022

Дочь: Бондаренко Аглая Павловна

Мать ребёнка: Бондаренко Алена

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