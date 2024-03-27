Абубякиров Абдулбяр Айнебдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абубякиров Абдулбяр Айнебдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абубякиров Айнетдин

Мать: Сайдя

Рождение ребёнка
06.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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