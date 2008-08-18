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Хозяинова Варвара Васильевна
Хозяинова Варвара Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.08.2008
Пол
Женский
Отец
Вершинин Василий Анатольевич
1982 г.р.
Мать
Хозяинова Людмила Васильевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2008
Отец:
Вершинин Василий Анатольевич
Мать:
Хозяинова Людмила Васильевна
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