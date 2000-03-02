Калашникова Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Ксения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.2000

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2000

Отец: Калашников Сергей Григорьевич

Мать: Нина

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