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Быстрицкая Вера Бронеславовна
Быстрицкая Вера Бронеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.?
Пол
Женский
Отец
Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич
1941 г.р.
Мать
Валентина Григорьевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.?
Отец:
Быстрицкий Бронеслав Леонтьевич
Мать:
Валентина Григорьевна
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