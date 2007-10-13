Алексеев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1939
Дочь: Алексеева Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Матвеева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Матвеева Мария
Смерть
Неизвестно