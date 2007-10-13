Алексеев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1939

Дочь: Алексеева Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Матвеева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Матвеева Мария

Смерть
Неизвестно
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