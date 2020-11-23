Жолобова (Лаптева) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолобова (Лаптева) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1983

Отец: Лаптев Александр Леонидович

Мать: Новгородцева Александра Вячеславовна

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