Шлайс (Шерстянкина) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлайс (Шерстянкина) Марина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1989

Отец: Шерстянкин Александр Александрович

Мать: Шерстянкина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
02.06.2011

Сын: Шлайс Александр Павлович

Отец ребёнка: Шлайс Павел Павлович

Рождение ребёнка
03.11.2013

Сын: Шлайс Лев Павлович

Отец ребёнка: Шлайс Павел Павлович

Рождение ребёнка
06.03.2020

Сын: Потапов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей Геннадиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Алексей Геннадиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлайс Павел Павлович

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