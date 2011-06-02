Шлайс (Шерстянкина) Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1989
Рождение ребёнка
02.06.2011
Отец ребёнка: Шлайс Павел Павлович
Рождение ребёнка
03.11.2013
Сын: Шлайс Лев Павлович
Отец ребёнка: Шлайс Павел Павлович
Рождение ребёнка
06.03.2020
Сын: Потапов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Потапов Алексей Геннадиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлайс Павел Павлович