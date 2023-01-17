Белоусова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Горева Степанида Владимировна
Отец ребёнка: Белоусов Владимир
Рождение ребёнка
06.09.1918
Дочь: Синявина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Белоусов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Владимир
Смерть
1934
Точно не известна дата смерти и дата рождения. После смерти оставила двоих дочерей: старшая Степанида и младшая Мария.