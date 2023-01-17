Белоусова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Горева Степанида Владимировна

Отец ребёнка: Белоусов Владимир

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1918

Дочь: Синявина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Белоусов Владимир

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Владимир

Смерть
1934
Точно не известна дата смерти и дата рождения. После смерти оставила двоих дочерей: старшая Степанида и младшая Мария.
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