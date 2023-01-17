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Васса Ивановна

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Место рождения

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Иван Яковлевич

Мать: Матрона Антоновна

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
17.07.1815

Муж: Иван Иванович

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поезжане | Иван Иванов, Прохор Алексиев (Фалейка) | Василий Григорьев (Посохово)
Рождение ребёнка
12.03.1820

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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