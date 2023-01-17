Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Иван Яковлевич
Мать: Матрона Антоновна
Бракосочетание
17.07.1815
Муж: Иван Иванович
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поезжане | Иван Иванов, Прохор Алексиев (Фалейка) | Василий Григорьев (Посохово)
Рождение ребёнка
12.03.1820
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно