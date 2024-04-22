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Агафья Павловна
Агафья Павловна
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Древо
Место рождения
Высоково
, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Дата рождения
Около 1852
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Ефрем
Между 1849 и 1851 г.р.
Дети
Павел
1878 г.р.
Анна?
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Высоково
, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
17.01.1871
Муж:
Ефрем
п. Старинский
Рождение ребёнка
27.06.1878
Сын:
Павел
Отец ребёнка:
Ефрем
д. Лысково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Анна?
Отец ребёнка:
Ефрем
Смерть
Неизвестно
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