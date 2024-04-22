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Агафья Павловна

Место рождения

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1849 и 1851 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
17.01.1871

Муж: Ефрем

п. Старинский
Рождение ребёнка
27.06.1878

Сын: Павел

Отец ребёнка: Ефрем

д. Лысково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна?

Отец ребёнка: Ефрем

Смерть
Неизвестно
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