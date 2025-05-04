Кондратюк Николай Константинович 30.06.1949 — найти родственников по фамилии на Familio

Кондратюк Николай Константинович

Автор
ТУ
Урбан Т.

мужской, родился 30.06.1949, Залузье, Жабинковский район, Брестская область

Мать
Кондратюк Вера Александровна23.10.1925 г.р.
Отец
Кондратюк Константин Владимирович02.03.1924 г.р.
Супруги
Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна25.08.1948 г.р.
Дети
Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна15.06.1973 г.р.
Кондратюк Александр Николаевич06.10.1976 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1949

Отец: Кондратюк Константин Владимирович

Мать: Кондратюк Вера Александровна

Залузье, Жабинковский район, Брестская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
15.06.1973

Дочь: Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

Рождение ребёнка
06.10.1976

Сын: Кондратюк Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

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