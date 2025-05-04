Кондратюк Николай Константинович
мужской, родился 30.06.1949, Залузье, Жабинковский район, Брестская область
МатьКондратюк Вера Александровна23.10.1925 г.р.
ОтецКондратюк Константин Владимирович02.03.1924 г.р.
Супруги
Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна25.08.1948 г.р.
Дети
Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна15.06.1973 г.р.
Кондратюк Александр Николаевич06.10.1976 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1949
Залузье, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1973
Дочь: Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.10.1976
Сын: Кондратюк Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область