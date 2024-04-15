Симоненко Васса Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти03.05.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1851 ст.
Сын: Симоненко Никита Иванович
Отец ребёнка: Симоненко Иван Данилович
Рождение ребёнка
03.06.1856 ст.
Дочь: Симоненко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Симоненко Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1880 ст.
Причина смерти: от антонова огня
Похороны
04.05.1880 ст.
на общественном кладбище