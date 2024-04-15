Симоненко Васса Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Васса Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

03.05.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1851 ст.

Сын: Симоненко Никита Иванович

Отец ребёнка: Симоненко Иван Данилович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.06.1856 ст.

Дочь: Симоненко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Симоненко Иван Данилович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоненко Иван Данилович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
03.05.1880 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от антонова огня
Похороны
04.05.1880 ст.
на общественном кладбище
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