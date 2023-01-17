Володарский Леонтий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володарский Леонтий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Володарский Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Володарская Марфа Силовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володарская Марфа Силовна

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1931
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