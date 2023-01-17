Володарский Леонтий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Володарский Пётр Леонтьевич
Мать ребёнка: Володарская Марфа Силовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1931