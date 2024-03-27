Сайранов Забир
Место рожденияБашкирская АССР, Благоварский р-н, Стаманский с/с, д. Н.-Сынташ
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Сайранов Шагидулла
Мать: ?
Башкирская АССР, Благоварский р-н, Стаманский с/с, д. Н.-Сынташ
Военная награда
Неизвестно
Саранов Забир Шайдулинович Рядовой __.__.1926 Башкирская АССР, Благоварский р-н, Стаманский с/с, д. Н.-Сниташ. Сводная картотека Перечень наград 16.08.1945 Медаль «За отвагу» 30.09.1945 Медаль «За победу над Японией»
Смерть
Неизвестно