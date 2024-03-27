Сайранов Забир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСайранов Забир

Сайранов Забир

Место рождения

Башкирская АССР, Благоварский р-н, Стаманский с/с, д. Н.-Сынташ

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сайранов Шагидулла

Мать: ?

Башкирская АССР, Благоварский р-н, Стаманский с/с, д. Н.-Сынташ
Военная награда
Неизвестно
Саранов Забир Шайдулинович Рядовой __.__.1926 Башкирская АССР, Благоварский р-н, Стаманский с/с, д. Н.-Сниташ. Сводная картотека Перечень наград 16.08.1945 Медаль «За отвагу» 30.09.1945 Медаль «За победу над Японией»
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close