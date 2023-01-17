Толкачева Анисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Толкачев Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Толкачева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Толкачев Федор-старший Сергеевич
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Толкачева Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Толкачев Федор-младший Сергеевич
Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно