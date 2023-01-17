Толкачева Анисья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Анисья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Толкачев Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Толкачева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Толкачев Федор-старший Сергеевич

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Толкачева Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Толкачев Федор-младший Сергеевич

Отец ребёнка: Толкачев Сергей Николаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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