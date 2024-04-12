Щербина Аким Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909
Дата смерти10.09.1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Щербина Василий Иванович
Мать: Неизвестная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1942
Знаменское, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: убит | http://www.obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=e0df1041-ed80-405c-b91d-182f04f1be6d | Интернет