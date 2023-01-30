Воронина Агриппина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Агриппина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Никита Саввин

Рождение ребёнка
22.07.1868 ст.

Сын: Воронин Прохор Никитович

Отец ребёнка: Воронин Никита Саввин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.08.1874 ст.

Дочь: Воронина Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Воронин Никита Саввин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
мать указана Агриппина Иларионова
Смерть
Неизвестно

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