Воронина Агриппина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1868 ст.
Отец ребёнка: Воронин Никита Саввин
Рождение ребёнка
03.08.1874 ст.
Дочь: Воронина Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Воронин Никита Саввин
мать указана Агриппина Иларионова
Смерть
Неизвестно