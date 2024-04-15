Полухин Федор Васильев Около 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полухин Федор Васильев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Полухин Василий Зиновьев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Полухина) Федосья Федорова

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Полухин Тимофей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Полухин Василий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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