Полухин Федор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Полухин Василий Зиновьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Полухина) Федосья Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно