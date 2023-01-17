Асс Виктор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асс Виктор Евгеньевич

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Место рождения

Ковно (ныне Канаус, Литва)

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковно (ныне Канаус, Литва)
Место жительства
С 1942
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1987
Москва, город федерального значения Москва
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