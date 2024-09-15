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Калмацуй Василий

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1857

Дата смерти

07.02.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Калмацуй Фёдор

Мать: Зиновия

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмацуй Иосиф

Мать ребёнка: Калмацуй (Конца) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмацуй (Конца) Елена

Смерть
07.02.1866
Рождение ребёнка
1880

Сын: Марк

Мать ребёнка: Калмацуй (Конца) Елена

Рождение ребёнка
1886

Сын: Калмацуй Стефан

Мать ребёнка: Калмацуй (Конца) Елена

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