Калмацуй Василий
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти07.02.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Калмацуй Фёдор
Мать: Зиновия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмацуй Иосиф
Мать ребёнка: Калмацуй (Конца) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калмацуй (Конца) Елена
Смерть
07.02.1866
Рождение ребёнка
1880
Сын: Марк
Мать ребёнка: Калмацуй (Конца) Елена
Рождение ребёнка
1886
Сын: Калмацуй Стефан
Мать ребёнка: Калмацуй (Конца) Елена