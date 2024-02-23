Коваленко Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Инна
Рождение ребёнка
25.11.1978
Сын: Коваленко Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Коваленко Ирина Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1979
Сын: Коваленко Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Коваленко Ирина Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1986
Сын: Коваленко Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Коваленко Ирина Петровна