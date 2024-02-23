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Коваленко Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1956

Отец: Коваленко Михаил Кононович

Мать: Коваленко (Труба) Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Инна

Рождение ребёнка
25.11.1978

Сын: Коваленко Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Коваленко Ирина Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1979

Сын: Коваленко Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Коваленко Ирина Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1986

Сын: Коваленко Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Коваленко Ирина Петровна

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