Дец Алексей Борисович 06.12.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дец Алексей Борисович

Автор
БД
Дец Б.

мужской, родился 06.12.1983

Отец
Дец Борис Владимирович10.10.1960 г.р.
Супруги
Дец Зинаида Владимировна22.09.1991 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1983

Отец: Дец Борис Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дец Зинаида Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дец Зинаида Владимировна

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