Дец Алексей Борисович
мужской, родился 06.12.1983
ОтецДец Борис Владимирович10.10.1960 г.р.
Супруги
Дец Зинаида Владимировна22.09.1991 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1983
Отец: Дец Борис Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дец Зинаида Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дец Зинаида Владимировна