Кошкин Николай Ильич
Место рожденияЯрославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжнинская волость, деревня Телегино
Дата рождения11.11.1910
Дата смерти28.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910
Восприемники - Алексей Лазаревич Батулин и Евдокия Васильевна Кошкина
Крещение
12.11.1910
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 168
Смерть
28.11.1910
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 186
Похороны
28.11.1910