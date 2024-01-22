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Кошкин Николай Ильич

Место рождения

Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжнинская волость, деревня Телегино

Дата рождения

11.11.1910

Дата смерти

28.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1910

Отец: Кошкин Илья Васильевич

Мать: Кошкин (Кошкин) Пелагея Алексеевна

Восприемники - Алексей Лазаревич Батулин и Евдокия Васильевна Кошкина
Крещение
12.11.1910
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 168
Смерть
28.11.1910
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 186
Похороны
28.11.1910

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