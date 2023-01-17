Шалаев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шалаев Иван Хрисанфович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Груздева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: не указана
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Костромская губерния Галичский уезд Фоминское, дом стоял у дома священника
Смерть
1914
Таллин, Ревельский уезд
Умер в Первой мировой в 1914, даже не успев узнать о рождении дочери во время лечения во Временном морском госпитале Морской крепости Императора Петра Великого, Ревель Эстляндской губернии