Шалаев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалаев Иван Хрисанфович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Груздева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Костромская губерния Галичский уезд Фоминское, дом стоял у дома священника
Смерть
1914
Таллин, Ревельский уезд
Умер в Первой мировой в 1914, даже не успев узнать о рождении дочери во время лечения во Временном морском госпитале Морской крепости Императора Петра Великого, Ревель Эстляндской губернии
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