Полухина (Баландина) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Полухин Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Полухин Тимофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Полухин Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Соломония Игнатьевна
Отец ребёнка: Полухин Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ольга Игнатьевна
Отец ребёнка: Полухин Игнатий Васильевич
Смерть
Неизвестно