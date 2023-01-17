Полухина (Баландина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина (Баландина) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1899

Муж: Полухин Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Полухин Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Полухин Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Полухин Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Соломония Игнатьевна

Отец ребёнка: Полухин Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ольга Игнатьевна

Отец ребёнка: Полухин Игнатий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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